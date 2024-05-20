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Йонас Геммер
Статистика
Йонас Геммер - статистика
Завершил карьеру
31 января 1996 (30)
#6 | Полузащитник
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Видовре
26
0
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
46' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
1' - 70'
67'
Дания. Суперлига, 5 тур
Оденсе
1 : 2
28.04.2024
Видовре
1' - 90'
33'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
1 : 1
14.04.2024
Видовре
1' - 65'
45'
Дания. Суперлига, 2 тур
Видовре
1 : 3
07.04.2024
Рандерс
1' - 46'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 1
31.03.2024
Видовре
1' - 67'
Дания. Суперлига, 22 тур
Орхус
1 : 0
17.03.2024
Видовре
1' - 76'
26'
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
1 : 2
08.03.2024
Нордшелланд
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
56' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
4 : 0
03.12.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Видовре
1 : 1
24.11.2023
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Оденсе
0 : 2
12.11.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Видовре
1 : 4
05.11.2023
Мидтьюлланд
1' - 65'
61'
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
4 : 0
28.10.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
3 : 1
08.10.2023
Видовре
1' - 34'
25'
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 3
01.10.2023
Брондбю
1' - 90'
68'
Дания. Суперлига, 9 тур
Нордшелланд
0 : 0
25.09.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
0 : 1
17.09.2023
Люнгбю
1' - 75'
55'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 0
03.09.2023
Видовре
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
1 : 5
27.08.2023
Оденсе
1' - 72'
Дания. Суперлига, 5 тур
Видовре
0 : 2
18.08.2023
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
0 : 0
14.08.2023
Видовре
1' - 90'
50'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
30.07.2023
Видовре
1' - 90'
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