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    Кристоффер Ольссон - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Кристоффер
    Фамилия Ольссон
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 1:3 Люнгбю Дания. Суперлига, 21 тур
    57'
    06.03.2023 1' - 90' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    23.02.2023 1' - 90' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 1' - 74' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    67'
    16.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 68' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.08.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    07.08.2022 80' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Серен (Серен)
    30.07.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 76' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
    88'
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