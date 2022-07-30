Кристоффер Ольссон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Ольссон
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Ольссон
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|1:3
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 21 тур
|57'
|06.03.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|1' - 74'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|67'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|68' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.08.2022
|80' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|76' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)
|88'