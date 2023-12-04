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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Виборг
Мидтьюлланд - Виборг: обзор матча 04 декабря 2023
Мидтьюлланд
04.12.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Виборг
45+4'
Г. Чо (П)
54'
Х. Дальсгаард
66'
Г. Чо
84'
О. Брюнхильдсен
30'
Я. Бонде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Виборг
Замена
Жуниньо
️️️️
М. Серенсен
89'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Франкулину
87'
ГОЛ! 4:1!
О. Брюнхильдсен
84'
Замена
А. Гигович
️️️️
А. Ремер
80'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
79'
74'
Замена
А. Джатта
️️️️
А. Эмента
73'
Замена
М. Вестергор
️️️️
М. Сендергор
ГОЛ! 3:1!
Г. Чо
Пас отдал
К. Ольссон
66'
58'
Замена
И. Саид
️️️️
И. Йенсен
ГОЛ! 2:1!
Х. Дальсгаард
54'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Шарлес
46'
Желтая карточка
Шарлес
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Чо
45'
+4
45'
+3
Замена
К. Килерих
️️️️
Л. Лунд
45'
+1
Желтая карточка
Л. Лунд
30'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бонде
Пас отдал
А. Эмента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
(К)
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-1-2-3
1
Лоссль
15
Ингасон
22
Серенсен
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
28
Ремер
8
Ольссон
35
Шарлес
9
Франкулину
10
Чо
24
Осорио
4-1-2-2-1
1
Лунд
5
Залетел
23
Бундгор
30
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Бонде
10
Йенсен
19
Сержинью
18
Эмента
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
22
Серенсен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
22
Серенсен
9
Франкулину
2
Андерссон
2
Андерссон
9
Франкулину
28
Ремер
8
Гигович
8
Гигович
28
Ремер
35
Шарлес
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
35
Шарлес
1
Лунд
20
Килерих
20
Килерих
1
Лунд
6
Сендергор
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Сендергор
10
Йенсен
19
Саид
19
Саид
10
Йенсен
18
Эмента
20
Джатта
20
Джатта
18
Эмента
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Виборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Мидтьюлланд - Виборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
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