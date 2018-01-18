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Мийо Цакташ
Новости
Мийо Цакташ - новости
Завершил карьеру
8 мая 1992 (34), Сплит
#10 | Полузащитник
178 см
Хорватия
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Трансферы
Публикации
Цакташ, разорвавший контракт с «Рубином», может оказаться в «Торино»
2018.01.18 14:50
Цакташ самовольно уехал со сбора «Рубина»
2018.01.18 12:20
4
Цакташ разорвал контракт с «Рубином»
2018.01.17 12:04
6
Победа над «Арсеналом» стала для «Рубина» 900 в чемпионатах России, Цакташ забил 2600 гол
2017.07.29 19:44
Видео
Сонг сравнял счет в матче с «Арсеналом», точный удар Цакташа принес «Рубину» победу
2017.07.29 19:30
4
КДК РФС дисквалифицировал Цакташа на две игры за грубый фол на Березуцком
2017.05.19 13:08
11
Видео
Дубль Цакташа принес «Рубину» три очка в матче с «Уфой»
2017.05.07 18:31
2
Цакташ: «В России мало хороших русских игроков»
2016.11.18 11:18
6
КДК отменил красную карточку хавбека «Рубина» Цакташа
2016.10.26 15:41
8
КДК получил письмо от «Рубина» с просьбой отменить красную карточку Цакташа
2016.10.24 18:18
2
Гендиректор «Рубина»: «Удаление Цакташа будем оспаривать в КДК»
2016.10.24 10:30
Грасия: «В России очень тяжелый и конкурентный чемпионат»
2016.10.19 11:54
1
Цакташ, Камболов и Девич пропустили тренировку перед игрой с «Краснодаром»
2016.09.30 12:08
1
Цакташ: «Игра с ЦСКА могла бы сложиться совсем по-другому, засчитай судья гол «Рубина»
2016.05.21 18:16
15
«Рубин» - «Кубань». Стартовые составы
2016.03.05 16:49
Фото
«Рубин» объявил о завершении своей трансферной кампании
2016.02.26 18:13
2
«Рубин» дозаявил на сезон четверых новичков команды
2016.02.20 16:23
1
Фахриев: «Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии»
2016.01.21 17:16
1
Цакташ стал игроком «Рубина»
2016.01.21 17:12
«Рубин» вскоре объявит о подписании Цакташа
2016.01.21 10:25
«Рубин» не смог подписать Мочинича
2016.01.18 17:17
Хавбек «Хайдука» перейдет в «Рубин»
2016.01.17 14:25
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