Мийо Цакташ - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мийо
|Фамилия
|Цакташ
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,60
млн
|Имя
|Мийо
|Фамилия
|Цакташ
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2018
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|02.08.2018
|1' -90'
|Славия (София)
|2:3
|Хайдук (Сплит)
|55' 87'
|26.07.2018
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:0
|Славия (София)