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    Мийо Цакташ - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Мийо
    Фамилия Цакташ
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 мая 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,60
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2018 1' -90' Хайдук (Сплит) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    02.08.2018 1' -90' Славия (София) 2:3 Хайдук (Сплит)
    55' 87'
    26.07.2018 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:0 Славия (София)
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