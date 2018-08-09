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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - ФКСБ
Хайдук - ФКСБ: обзор матча 09 августа 2018
Хайдук
09.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - ФКСБ
69'
Желтая карточка
Ж. Мораис
37'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
Начало матча
Статистика матча Хайдук - ФКСБ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
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Линкольн
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Истра 1961
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4 : 1
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Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
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