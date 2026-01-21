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€ 275 тыс

Петрос - статистика

Аль-Охдуд
29 мая 1989 (37)
#6 | Полузащитник
182 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
28'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
4 : 1
16.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 62'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
55'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
31.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Кадисия
0 : 0
25.10.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
71'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
18.10.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
25.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
13.09.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
2 : 5
30.08.2025
Аль-Иттихад
1' - 72'
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