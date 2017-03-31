|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|32
|1
|1
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Бетис (Севилья)
|14.05.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|66'
|08.05.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.04.2017
|1' -68'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|23.04.2017
|87' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|16.04.2017
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|09.04.2017
|1' -54'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|31.03.2017
|80' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|87'
|18.03.2017
|88' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|12.03.2017
|64' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|08.03.2017
|62' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|03.03.2017
|1' -67'
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.02.2017
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|25.02.2017
|1' -89'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|17.02.2017
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|75'
|11.02.2017
|1' -73'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2017
|1' -86'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|67'
|22.01.2017
|53' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|08.01.2017
|1' -66'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|30'
|16.12.2016
|41' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|04.12.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Сельта (Виго)
|25' 90'
|25.11.2016
|1' -70'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|18.11.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|06.11.2016
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|30.10.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.10.2016
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|19'
|15.10.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:6
|Реал (Мадрид)
|90'
|30.09.2016
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|23.09.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Малага (Малага)
|63'
|20.09.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|2'
|16.09.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Гранада (Гранада)
|11.09.2016
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|71'
|26.08.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.08.2016
|1' -59'
|Барселона (Барселона)
|6:2
|Бетис (Севилья)