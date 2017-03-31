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    Петрос - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Петрос
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1989 (33 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 32 1 1 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:2 Бетис (Севилья)
    14.05.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    66'
    08.05.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 4:0 Бетис (Севилья)
    30.04.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:4 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.04.2017 1' -68' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    23.04.2017 87' -90' Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    16.04.2017 84' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    09.04.2017 1' -54' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 4:1 Бетис (Севилья)
    04.04.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Вильярреал (Вильярреал)
    31.03.2017 80' -90' Эспаньол (Барселона) 2:1 Бетис (Севилья)
    87'
    18.03.2017 88' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    12.03.2017 64' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    08.03.2017 62' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Бетис (Севилья)
    03.03.2017 1' -67' Бетис (Севилья) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    28.02.2017 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Бетис (Севилья)
    25.02.2017 1' -89' Бетис (Севилья) 1:2 Севилья (Севилья)
    17.02.2017 1' -90' Гранада (Гранада) 4:1 Бетис (Севилья)
    75'
    11.02.2017 1' -73' Бетис (Севилья) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2017 1' -86' Бетис (Севилья) 1:1 Барселона (Барселона)
    67'
    22.01.2017 53' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Спортинг (Хихон)
    08.01.2017 1' -66' Бетис (Севилья) 2:0 Леганес (Леганес)
    30'
    16.12.2016 41' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Бетис (Севилья)
    04.12.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Сельта (Виго)
    25' 90'
    25.11.2016 1' -70' Эйбар (Эйбар) 3:1 Бетис (Севилья)
    18.11.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    06.11.2016 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Бетис (Севилья)
    30.10.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    21.10.2016 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Бетис (Севилья)
    19'
    15.10.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 1:6 Реал (Мадрид)
    90'
    30.09.2016 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Бетис (Севилья)
    23.09.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Малага (Малага)
    63'
    20.09.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Бетис (Севилья)
    2'
    16.09.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Гранада (Гранада)
    11.09.2016 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:3 Бетис (Севилья)
    71'
    26.08.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    20.08.2016 1' -59' Барселона (Барселона) 6:2 Бетис (Севилья)
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