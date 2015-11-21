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Аднан Тигадуини
Статистика
Аднан Тигадуини - статистика
Завершил карьеру
30 октября 1992 (33), Эде
#24 | Полузащитник
179 см
Марокко
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
10
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2 : 0
21.11.2015
Малага
78' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0 : 1
08.11.2015
Бетис
1' - 85'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 0
01.11.2015
Малага
1' - 59'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 0
24.10.2015
Депортиво
1' - 83'
62'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3 : 0
17.10.2015
Малага
66' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3 : 1
03.10.2015
Реал Сосьедад
90' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0 : 0
26.09.2015
Малага
1' - 70'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0 : 1
23.09.2015
Вильярреал
76' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 0
18.09.2015
Малага
58' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2015
Эйбар
83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 0
21.08.2015
Севилья
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