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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 17 октября 2015
Валенсия
17.10.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Малага
19'
Шарлес (АГ)
33'
А. Гомеш
88'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
88'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Парехо
88'
Желтая карточка
Д. Парехо
86'
Замена
Данило
️️️️
А. Гомеш
80'
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Мина
73'
66'
Замена
А. Тигадуини
️️️️
Хуанкар
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Пьятти
65'
Желтая карточка
С. Мина
64'
Желтая карточка
Х. Фуэго
62'
60'
Желтая карточка
Р. Росалес
46'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Р. Орта
39'
Пенальти не реализован!
Дуда
ГОЛ! 2:0!
А. Гомеш
33'
32'
Замена
Р. Альбентоса
️️️️
М. Ангелери
23'
Желтая карточка
М. Ангелери
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Шарлес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Данило
ОП
19
Родриго
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
33
Сантос
13
Мустафи
2
Канселу
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
77
Мина
9
Алькасер
4-2-3-1
13
Камени
2
Ангелери
23
Торрес
16
Росалес
3
Велигтон
4
Камачо
27
Хуанкар
21
Орта
8
Форнальс
17
Дуда
19
Шарлес
77
Мина
8
Фегули
8
Фегули
77
Мина
10
Пьятти
11
Баккали
11
Баккали
10
Пьятти
20
Гомеш
15
Данило
15
Данило
20
Гомеш
2
Ангелери
6
Альбентоса
6
Альбентоса
2
Ангелери
27
Хуанкар
24
Тигадуини
24
Тигадуини
27
Хуанкар
21
Орта
9
Чоп
9
Чоп
21
Орта
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Валенсия - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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