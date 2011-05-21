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Бубакар Саного
Статистика
Бубакар Саного - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1982 (43)
#28 | Нападающий
188 см | 83 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Сошо
2 : 1
21.05.2011
Сент-Этьен
82' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1 : 2
15.05.2011
Ренн
73' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1 : 2
10.05.2011
Лилль
75' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
63' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
65' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2 : 0
24.04.2011
Сент-Этьен
70' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2011
Нанси
90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2 : 2
09.04.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 4
12.02.2011
Лион
61' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
05.02.2011
Сент-Этьен
90' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
64' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 1
11.09.2010
Сент-Этьен
72' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 2
14.08.2010
Сошо
1' - 46'
6'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
3 : 1
07.08.2010
Сент-Этьен
64' - 90'
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