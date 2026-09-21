Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 225 тыс

Чингиз Магомадов - статистика

Машук-КМВ
1 августа 1998 (28), Курчалой
#95 | Защитник
178 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 0
21.09.2026
Волгарь
1' - 90'
55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Родина-2
3 : 1
12.09.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Машук-КМВ
3 : 1
06.09.2026
Сибирь
1' - 90'
21'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Вл
1 : 0
30.08.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
17
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
1' - 63'
14'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
1' - 90'
65'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
2 : 0
26.04.2026
Волгарь
1' - 90'
5'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
2 : 0
19.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Сибирь
2 : 2
12.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.04.2026
Иртыш
1' - 90'
46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
0 : 0
04.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 0
29.03.2026
Ленинградец
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
22.03.2026
Машук-КМВ
1' - 82'
55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
08.03.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
01.03.2026
Калуга
1' - 90'
Главные новости
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
7
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
1
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
1
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
5
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+