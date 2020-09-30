Максим Киселев - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1995 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1995 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(3:4)п
|Арсенал (Тула)
|30.09.2020
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)