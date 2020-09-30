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    Максим Киселев - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Вадимович
    Фамилия Киселев
    Команда Новосибирск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 января 1995 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
    30.09.2020 1' -90' Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
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