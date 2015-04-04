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    Леонардо Фонтанези - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Леонардо
    Фамилия Фонтанези
    Состав Без клуба
    Родной город Корреджио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Дженоа (Генуя)
    24.05.2015 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.05.2015 1' -74' Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Милан (Милан)
    10.05.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
    02.05.2015 1' -84' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Палермо (Палермо)
    29.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Рома (Рим)
    26.04.2015 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    19.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    12.04.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.04.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Кьево (Верона)
    22.03.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.03.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Парма (Парма)
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