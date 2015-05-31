Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Леонардо Фонтанези
Статистика
Леонардо Фонтанези - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1996 (30), Корреджио
#96 | Защитник
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3 : 1
31.05.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3 : 2
17.05.2015
Милан
1' - 74'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
1' - 84'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Главные новости
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
1
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
3
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+