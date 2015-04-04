|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|24.05.2015
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.05.2015
|1' -74'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Милан (Милан)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.05.2015
|1' -84'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Рома (Рим)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Кьево (Верона)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Парма (Парма)