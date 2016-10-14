Илья Шабанов - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шабанов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|63'
|17.03.2017
|1' -20'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.12.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.11.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|87'
|25.11.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.11.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.11.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.10.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|18.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)