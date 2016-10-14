Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Илья Шабанов - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Владимирович
    Фамилия Шабанов
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 10 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    63'
    17.03.2017 1' -20' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    04.12.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    29.11.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    87'
    25.11.2016 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    17.11.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.11.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    30.10.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    21.10.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    14.10.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    01.10.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    18.08.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.08.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    01.08.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    • Читайте нас: 
    11