Николай Майорский - статистика
#89 | Защитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Майорский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Николай
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Майорский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1997 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|58' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.09.2015
|1' -65'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|58'
|20.09.2015
|1' -78'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|28.08.2015
|81' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.08.2015
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|01.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|85' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.07.2015
|74' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)