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    Николай Майорский - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Майорский
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1997 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    03.12.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.11.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    21.11.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    01.11.2015 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    24.10.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    16.10.2015 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    03.10.2015 58' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.09.2015 1' -65' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    58'
    20.09.2015 1' -78' Динамо (мол) (Москва) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    28.08.2015 81' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    20.08.2015 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    15.08.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.08.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    01.08.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    24.07.2015 85' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.07.2015 74' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
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