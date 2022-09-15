Артем Беседин - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Беседин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Беседин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|84' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)