Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Беседин - статистика

Завершил карьеру
31 марта 1996 (30), Харьков
#41 | Нападающий
185 см
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
14
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
2 : 1
02.11.2024
Ордабасы
65' - 90'
80'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
1' - 58'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
03.10.2024
Ордабасы
57' - 90'
82'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 1
25.08.2024
Актобе
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
18.08.2024
Ордабасы
1' - 82'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
28.07.2024
Ордабасы
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
1' - 70'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
0 : 1
16.06.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
3 : 1
01.06.2024
Жетысу
1' - 78'
21'
28'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
0 : 0
18.05.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
1' - 88'
21'
50'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 1
06.03.2024
Ордабасы
15' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
5 : 0
02.03.2024
Шахтер Караганда
46' - 90'
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
4
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
2
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
11
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+