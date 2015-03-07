Александр Лучик - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Лучик
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Лучик
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|88' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|24.05.2015
|86' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|84' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)