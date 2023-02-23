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КуПС
Густав Энгвалль
Трансферы
€ 150 тыс
Густав Энгвалль - трансферы
КуПС
29 апреля 1996 (30)
#9 | Нападающий
185 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.02.23 / 23.01.25
Мехелен
Вернаму
?
10.08.22 / 31.12.22
Мехелен
Сарпсборг 08
Аренда
01.07.18 / 23.02.23
Бристоль Сити
Мехелен
?
29.03.18 / 28.06.18
Бристоль Сити
Гетеборг
Аренда
10.08.17 / 01.12.17
Бристоль Сити
Юргорден
Аренда
31.03.17 / 16.07.17
Бристоль Сити
Юргорден
Аренда
31.08.16 / 01.07.18
Гетеборг
Бристоль Сити
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