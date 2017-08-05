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    Густав Энгвалль - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Густав
    Фамилия Энгвалль
    Команда Мехелен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    10.02.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:3 Сандерленд (Сандерленд)
    02.02.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    19.01.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    05.08.2017 81' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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