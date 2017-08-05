Густав Энгвалль - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Энгвалль
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Энгвалль
|Команда
|Мехелен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|02.02.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|19.01.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|05.08.2017
|81' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)