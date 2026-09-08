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Финляндия. Вейккауслига
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КуПС
Густав Энгвалль
Статистика
€ 150 тыс
Густав Энгвалль - статистика
КуПС
29 апреля 1996 (30)
#9 | Нападающий
185 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Гнистан
1 : 1
08.09.2026
КуПС
54' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
59' - 90'
Статистика по турнирам
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
59' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 1
20.08.2026
КуПС
77' - 90'
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