Александр Сумин - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Сумин
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Сумин
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|Был в запасе
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|3:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|09.10.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:3
|Динамо (Барнаул)
|02.10.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|18'
|29.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.09.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|26' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|48'
|23.08.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|14.08.2015
|46' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|02.08.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|30.07.2015
|84' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|67' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)