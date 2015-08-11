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Расписание матчей
Сибирь-2 - Сахалин
Сибирь-2 - Сахалин: обзор матча 11 августа 2015
Сибирь-2
11.08.2015, вторник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сахалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Сахалин
90'
+1
Желтая карточка
А. Кондратюк
Замена
Е. Чернышов
️️️️
А. Коржунов
89'
77'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Гаглоев
72'
Замена
А. Марков
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Овсепян
️️️️
Р. Парфинович
70'
58'
Замена
В. Михалев
️️️️
С. Миронов
Желтая карточка
Д. Новак
57'
57'
Пенальти не реализован!
А. Гаглоев
Замена
В. Кормишин
️️️️
А. Орлов
56'
52'
Замена
Е. Дудиков
️️️️
В. Хинчагов
46'
Замена
Н. Шиков
️️️️
Д. Калаев
Желтая карточка
В. Азаров
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
10
Евгений Матрахов
ОП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
49
Егор Чернышов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
72
Андрей Марков
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
3-5-2
25
Трунин
2
Новак
5
Кушнирук
66
Губанов
12
Кувшинов
17
Парфинович
17
Коржунов
4
Погорелов
77
Орлов
98
Якупов
99
Азаров
1-2-5-2
12
Кондратюк
6
Коломыц
39
Сорокин
10
Матрахов
88
Миронов
3
Алахвердов
11
Виноградов
11
Гаглоев
20
Хинчагов
49
Калаев
22
Яркин
17
Коржунов
49
Чернышов
49
Чернышов
17
Коржунов
17
Парфинович
95
Овсепян
95
Овсепян
17
Парфинович
77
Орлов
97
Кормишин
97
Кормишин
77
Орлов
11
Гаглоев
14
Первушин
14
Первушин
11
Гаглоев
10
Матрахов
72
Марков
72
Марков
10
Матрахов
88
Миронов
9
Михалев
9
Михалев
88
Миронов
49
Калаев
10
Шиков
10
Шиков
49
Калаев
20
Хинчагов
20
Дудиков
20
Дудиков
20
Хинчагов
Остались в запасе
Сибирь-2
Сахалин
6
Александр Сумин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
19
Максим Гайдуков
ПВ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
6
Александр Сумин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
19
Максим Гайдуков
ПВ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сибирь-2 - Сахалин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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