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Расписание матчей
Сибирь-2 - Смена
Сибирь-2 - Смена: обзор матча 14 августа 2015
Сибирь-2
14.08.2015, пятница, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур
1 : 3
Завершен
Смена
66'
И. Якупов
20'
А. Бузняков
35'
И. Губанов (АГ)
58'
А. Яшан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Смена
90'
Замена
И. Пузан
️️️️
М. Немцов
80'
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Базаев
Замена
Е. Чернышов
️️️️
А. Кувшинов
77'
Желтая карточка
А. Кувшинов
70'
ГОЛ! 1:3!
И. Якупов
66'
Замена
А. Овсепян
️️️️
В. Кормишин
65'
Замена
Н. Ерлин
️️️️
А. Коржунов
62'
58'
ГОЛ! 0:3!
А. Яшан
Замена
И. Якупов
️️️️
А. Орлов
46'
Замена
А. Сумин
️️️️
Р. Погорелов
46'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Губанов
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Бузняков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
9
Илья Левин
ЦП
23
Михаил Немцов
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
49
Егор Чернышов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
84
Юрий Громов
ЦЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
10
Александр Чистяков
ЦФ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
3-5-2
25
Трунин
2
Новак
5
Кушнирук
66
Губанов
77
Орлов
17
Коржунов
4
Погорелов
12
Кувшинов
17
Парфинович
99
Азаров
97
Кормишин
4-1-4-1
29
Соромытько
27
Мануйлов
2
Соколов
3
Малахов
22
Таказов
7
Супрун
23
Немцов
8
Бузняков
19
Яшан
9
Левин
77
Базаев
4
Погорелов
6
Сумин
6
Сумин
4
Погорелов
12
Кувшинов
49
Чернышов
49
Чернышов
12
Кувшинов
97
Кормишин
95
Овсепян
95
Овсепян
97
Кормишин
17
Коржунов
17
Ерлин
17
Ерлин
17
Коржунов
77
Орлов
98
Якупов
98
Якупов
77
Орлов
23
Немцов
4
Пузан
4
Пузан
23
Немцов
77
Базаев
10
Чистяков
10
Чистяков
77
Базаев
Остались в запасе
Сибирь-2
Смена
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
84
Юрий Громов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
84
Юрий Громов
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Сибирь-2 - Смена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Сибирь-2
Смена
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
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2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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