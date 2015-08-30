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Расписание матчей
Чита - Сибирь-2
Чита - Сибирь-2: обзор матча 30 августа 2015
Чита
30.08.2015, воскресенье, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
3 : 1
Завершен
Сибирь-2
5'
А. Фатихов
12'
Р. Гаврюш
50'
Р. Гаврюш
51'
В. Азаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Сибирь-2
Желтая карточка
А. Рябованов
90'
+1
Замена
В. Немеров
️️️️
Н. Красоткин
88'
Замена
А. Рябованов
️️️️
А. Фатихов
80'
Желтая карточка
П. Захаров
77'
74'
Замена
Н. Ерлин
️️️️
В. Кормишин
Замена
Р. Куклин
️️️️
Л. Зуев
74'
Замена
К. Кулешов
️️️️
Р. Гаврюш
72'
64'
Замена
А. Овсепян
️️️️
В. Шишкин
61'
Замена
А. Коржунов
️️️️
В. Ян
Замена
П. Захаров
️️️️
В. Навродский
61'
55'
Замена
А. Орлов
️️️️
Р. Парфинович
Желтая карточка
Л. Зуев
52'
51'
ГОЛ! 3:1!
В. Азаров
ГОЛ! 3:0!
Р. Гаврюш
50'
48'
Желтая карточка
А. Сумин
26'
Замена
А. Сумин
️️️️
Д. Новак
Желтая карточка
А. Дробышев
20'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гаврюш
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Фатихов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
33
Артем Дробышев
ЦЗ
87
Александр Александров
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
9
Роман Гаврюш
ЦП
8
Никита Красоткин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
28
Виктор Навродский
ЦФ
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Чита
96
Александр Косенко
ВР
76
Виталий Немеров
ЦЗ
22
Роман Куклин
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
94
Алексей Рябованов
ЦФ
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
33
Максим Гусев
ЦП
4-1-2-1-2
79
Счастливцев
33
Дробышев
26
Беличенко
13
Подпругин
87
Александров
20
Дудкин
9
Гаврюш
8
Красоткин
23
Зуев
28
Навродский
15
Фатихов
4-4-2
25
Трунин
66
Губанов
5
Кушнирук
93
Шишкин
2
Новак
4
Погорелов
12
Кувшинов
17
Парфинович
8
Ян
99
Азаров
97
Кормишин
15
Фатихов
94
Рябованов
94
Рябованов
15
Фатихов
23
Зуев
22
Куклин
22
Куклин
23
Зуев
8
Красоткин
76
Немеров
76
Немеров
8
Красоткин
9
Гаврюш
9
Кулешов
9
Кулешов
9
Гаврюш
28
Навродский
14
Захаров
14
Захаров
28
Навродский
8
Ян
17
Коржунов
17
Коржунов
8
Ян
93
Шишкин
95
Овсепян
95
Овсепян
93
Шишкин
17
Парфинович
77
Орлов
77
Орлов
17
Парфинович
97
Кормишин
17
Ерлин
17
Ерлин
97
Кормишин
2
Новак
6
Сумин
6
Сумин
2
Новак
Остались в запасе
Чита
Сибирь-2
96
Александр Косенко
ВР
33
Максим Гусев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
33
Максим Гусев
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Чита - Сибирь-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Локомотив
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