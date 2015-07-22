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Расписание матчей
Сибирь-2 - Томь-2
Сибирь-2 - Томь-2: обзор матча 22 июля 2015
Сибирь-2
22.07.2015, среда, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
2 : 2
Завершен
Томь-2
73'
А. Яркин
85'
В. Шишкин
7'
Д. Новак (АГ)
82'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Томь-2
ГОЛ! 2:2!
В. Шишкин
85'
Замена
А. Орлов
️️️️
В. Ян
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сасин
76'
Замена
В. Гусев
️️️️
С. Аксанов
ГОЛ! 1:1!
А. Яркин
73'
62'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Сазонов
61'
Желтая карточка
А. Дырдин
Замена
Р. Парфинович
️️️️
А. Кувшинов
55'
Замена
Н. Ерлин
️️️️
А. Коржунов
46'
17'
Красная карточка
Р. Салахутдинов
12'
Желтая карточка
А. Негода
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
20
Даниил Авдюшкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
96
Артем Яркин
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
21
Анатолий Негода
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Сибирь-2
1
Владислав Иванов
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
4-4-2
20
Авдюшкин
2
Новак
66
Губанов
93
Шишкин
5
Кушнирук
12
Кувшинов
4
Погорелов
8
Ян
17
Коржунов
98
Якупов
96
Яркин
4-5-1
16
Бунин
30
Башилов
21
Негода
2
Шишканов
5
Самойлов
73
Дырдин
85
Ефремов
21
Макурин
65
Салахутдинов
11
Аксанов
10
Сазонов
12
Кувшинов
17
Парфинович
17
Парфинович
12
Кувшинов
17
Коржунов
17
Ерлин
17
Ерлин
17
Коржунов
8
Ян
77
Орлов
77
Орлов
8
Ян
11
Аксанов
91
Гусев
91
Гусев
11
Аксанов
10
Сазонов
77
Сасин
77
Сасин
10
Сазонов
Остались в запасе
Сибирь-2
Томь-2
49
Егор Чернышов
ЦП
6
Александр Сумин
ЦЗ
1
Владислав Иванов
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
54
Александр Букачев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
16
Кирилл Кондратьев
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
49
Егор Чернышов
ЦП
6
Александр Сумин
ЦЗ
1
Владислав Иванов
ВР
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
16
Кирилл Кондратьев
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сибирь-2 - Томь-2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Спартак
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