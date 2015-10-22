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Расписание матчей
Томь-2 - Сибирь-2
Томь-2 - Сибирь-2: обзор матча 22 октября 2015
Томь-2
22.10.2015, четверг, 11:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 20 тур
1 : 4
Завершен
Сибирь-2
67'
Н. Бочаров
10'
Н. Ерлин
45'
Р. Парфинович
87'
А. Кушнирук
90+1'
А. Кувшинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь-2 - Сибирь-2
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
А. Кувшинов
Замена
А. Негода
️️️️
С. Аксанов
90'
Замена
Н. Злобин
️️️️
Д. Шишканов
89'
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Кушнирук
Желтая карточка
Д. Шишканов
86'
81'
Желтая карточка
В. Кормишин
81'
Замена
А. Яркин
️️️️
В. Кормишин
71'
Желтая карточка
А. Кувшинов
ГОЛ! 1:2!
Н. Бочаров
67'
62'
Замена
А. Орлов
️️️️
Р. Парфинович
61'
Замена
В. Ян
️️️️
Н. Ерлин
Желтая карточка
В. Пинчук
47'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Сазонов
46'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Макурин
46'
Замена
А. Букачев
️️️️
П. Самойлов
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Парфинович
Желтая карточка
Д. Ефремов
27'
Желтая карточка
Д. Сасин
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ерлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь-2
16
Кирилл Кондратьев
ВР
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Томь-2
16
Антон Бунин
ВР
21
Анатолий Негода
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Сибирь-2
1
Владислав Иванов
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
96
Артем Яркин
ЦФ
4-4-1-1
16
Кондратьев
2
Шишканов
5
Самойлов
12
Пинчук
30
Башилов
34
Бочаров
11
Аксанов
21
Макурин
85
Ефремов
77
Сасин
10
Сазонов
4-5-1
35
Киселев
5
Кушнирук
66
Губанов
2
Новак
93
Шишкин
33
Гусев
17
Ерлин
12
Кувшинов
17
Парфинович
17
Коржунов
97
Кормишин
21
Макурин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
21
Макурин
2
Шишканов
44
Злобин
44
Злобин
2
Шишканов
11
Аксанов
21
Негода
21
Негода
11
Аксанов
5
Самойлов
54
Букачев
54
Букачев
5
Самойлов
10
Сазонов
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
10
Сазонов
97
Кормишин
96
Яркин
96
Яркин
97
Кормишин
17
Парфинович
77
Орлов
77
Орлов
17
Парфинович
17
Ерлин
8
Ян
8
Ян
17
Ерлин
Остались в запасе
Томь-2
Сибирь-2
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
1
Владислав Иванов
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
49
Егор Чернышов
ЦП
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
16
Антон Бунин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
95
Араик Овсепян
ЦП
1
Владислав Иванов
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
49
Егор Чернышов
ЦП
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Томь-2 - Сибирь-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Томь-2
2 : 0
29.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Динамо Брл
4 : 0
25.05.2016
Томь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Томь-2
1 : 2
17.05.2016
Чита
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
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