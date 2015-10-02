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Расписание матчей
Смена - Сибирь-2
Смена - Сибирь-2: обзор матча 02 октября 2015
Смена
02.10.2015, пятница, 09:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь-2
48'
А. Чистяков
59'
И. Якупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Сибирь-2
Желтая карточка
Ю. Громов
90'
+1
Замена
Ю. Громов
️️️️
С. Соколов
90'
84'
Замена
Е. Чернышов
️️️️
Н. Ерлин
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
А. Лупарев
80'
Замена
А. Лупарев
️️️️
И. Базаев
64'
61'
Замена
А. Орлов
️️️️
Р. Парфинович
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Якупов
ГОЛ! 1:0!
А. Чистяков
48'
46'
Замена
И. Якупов
️️️️
В. Ян
Замена
А. Чистяков
️️️️
И. Левин
46'
18'
Желтая карточка
А. Сумин
7'
Желтая карточка
А. Кушнирук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
9
Илья Левин
ЦП
23
Михаил Немцов
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
6
Александр Сумин
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
33
Максим Гусев
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
49
Егор Чернышов
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
2
Соколов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
9
Левин
8
Бузняков
19
Яшан
23
Немцов
77
Базаев
4-5-1
25
Трунин
6
Сумин
93
Шишкин
5
Кушнирук
66
Губанов
17
Ерлин
8
Ян
12
Кувшинов
17
Парфинович
33
Гусев
17
Коржунов
2
Соколов
84
Громов
84
Громов
2
Соколов
Лупарев
7
Ращупкин
7
Ращупкин
Лупарев
77
Базаев
20
Лупарев
20
Лупарев
77
Базаев
9
Левин
10
Чистяков
10
Чистяков
9
Левин
17
Ерлин
49
Чернышов
49
Чернышов
17
Ерлин
17
Парфинович
77
Орлов
77
Орлов
17
Парфинович
8
Ян
98
Якупов
98
Якупов
8
Ян
Остались в запасе
Смена
Сибирь-2
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
95
Араик Овсепян
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
25
Дмитрий Харченко
ЦЗ
17
Антон Бегеза
ВР
Остались в запасе
95
Араик Овсепян
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Смена - Сибирь-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Смена
Сибирь-2
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
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2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
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