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Расписание матчей
Динамо Брл - Сибирь-2
Динамо Брл - Сибирь-2: обзор матча 30 июля 2015
Динамо Брл
30.07.2015, четверг, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сибирь-2
63'
В. Азаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Брл - Сибирь-2
Замена
Д. Чудояков
️️️️
Д. Сергеев
87'
86'
Замена
Е. Чернышов
️️️️
А. Кувшинов
84'
Замена
А. Сумин
️️️️
Д. Новак
Замена
А. Саблин
️️️️
Н. Казанцев
82'
80'
Замена
В. Ян
️️️️
В. Азаров
Замена
Р. Сычев
️️️️
В. Камилов
78'
71'
Замена
Н. Ерлин
️️️️
А. Коржунов
Замена
И. Житников
️️️️
А. Худяков
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Азаров
62'
Замена
А. Овсепян
️️️️
А. Яркин
61'
Желтая карточка
Р. Погорелов
Желтая карточка
А. Худяков
58'
57'
Желтая карточка
А. Кушнирук
25'
Желтая карточка
А. Кувшинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
54
Виктор Липин
ЦП
9
Александр Худяков
ЦП
21
Никита Казанцев
ЦП
19
Григорий Дорошенко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
4
Роман Погорелов
ЦП
96
Артем Яркин
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Динамо Брл
12
Александр Глумов
ВР
22
Денис Ершов
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЛП
29
Денис Чудояков
ЦП
19
Богдан Олийнык
ЦП
7
Иван Житников
ЦП
31
Роман Сычев
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
3-5-1-1
85
Карюкин
18
Сергеев
5
Кулабухов
22
Овсянников
10
Старков
21
Казанцев
19
Дорошенко
18
Камилов
9
Худяков
54
Липин
20
Аксютенко
4-3-3
25
Трунин
2
Новак
66
Губанов
5
Кушнирук
93
Шишкин
17
Коржунов
12
Кувшинов
4
Погорелов
99
Азаров
98
Якупов
96
Яркин
18
Сергеев
29
Чудояков
29
Чудояков
18
Сергеев
21
Казанцев
27
Саблин
27
Саблин
21
Казанцев
18
Камилов
31
Сычев
31
Сычев
18
Камилов
9
Худяков
7
Житников
7
Житников
9
Худяков
2
Новак
6
Сумин
6
Сумин
2
Новак
99
Азаров
8
Ян
8
Ян
99
Азаров
12
Кувшинов
49
Чернышов
49
Чернышов
12
Кувшинов
17
Коржунов
17
Ерлин
17
Ерлин
17
Коржунов
96
Яркин
95
Овсепян
95
Овсепян
96
Яркин
Остались в запасе
Динамо Брл
Сибирь-2
12
Александр Глумов
ВР
22
Денис Ершов
ЦЗ
19
Богдан Олийнык
ЦП
Главный тренер
Олег Яковлев
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
12
Александр Глумов
ВР
22
Денис Ершов
ЦЗ
19
Богдан Олийнык
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Олег Яковлев
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Динамо Брл - Сибирь-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Динамо
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