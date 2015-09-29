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Расписание матчей
Сахалин - Сибирь-2
Сахалин - Сибирь-2: обзор матча 29 сентября 2015
Сахалин
29.09.2015, вторник, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
4 : 0
Завершен
Сибирь-2
25'
А. Яркин
43'
А. Яркин
62'
Д. Галин
80'
Е. Дудиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Сибирь-2
Замена
В. Хинчагов
️️️️
А. Гаглоев
82'
ГОЛ! 4:0!
Е. Дудиков
80'
79'
Замена
А. Орлов
️️️️
В. Шишкин
Замена
В. Масляк
️️️️
М. Гайдуков
76'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Яркин
76'
74'
Замена
Д. Осипов
️️️️
И. Якупов
70'
Замена
В. Ян
️️️️
Н. Ерлин
Замена
А. Марков
️️️️
С. Виноградов
68'
65'
Замена
Р. Парфинович
️️️️
М. Гусев
Замена
В. Михалев
️️️️
Д. Галин
65'
ГОЛ! 3:0!
Д. Галин
62'
61'
Желтая карточка
Д. Новак
ГОЛ! 2:0!
А. Яркин
43'
36'
Желтая карточка
Н. Ерлин
Желтая карточка
Е. Матрахов
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Яркин
25'
24'
Желтая карточка
М. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
6
Александр Сумин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
33
Максим Гусев
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
20
Вадим Хинчагов
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
26
Вадим Масляк
ЦФ
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
2-1-5-1-1
13
Панов
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
11
Виноградов
24
Галин
11
Гаглоев
3
Алахвердов
88
Миронов
19
Гайдуков
22
Яркин
3-2-4-1
35
Киселев
66
Губанов
6
Сумин
5
Кушнирук
93
Шишкин
2
Новак
17
Коржунов
17
Ерлин
12
Кувшинов
33
Гусев
98
Якупов
19
Гайдуков
26
Масляк
26
Масляк
19
Гайдуков
11
Гаглоев
20
Хинчагов
20
Хинчагов
11
Гаглоев
22
Яркин
14
Первушин
14
Первушин
22
Яркин
11
Виноградов
72
Марков
72
Марков
11
Виноградов
24
Галин
9
Михалев
9
Михалев
24
Галин
93
Шишкин
77
Орлов
77
Орлов
93
Шишкин
17
Ерлин
8
Ян
8
Ян
17
Ерлин
33
Гусев
17
Парфинович
17
Парфинович
33
Гусев
98
Якупов
32
Осипов
32
Осипов
98
Якупов
Остались в запасе
Сахалин
Сибирь-2
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
49
Егор Чернышов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Остались в запасе
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
49
Егор Чернышов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сахалин - Сибирь-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
Спартак
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