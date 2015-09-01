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    Егор Васильев - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Васильев
    Команда Домодедово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Домодедово 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -69' Строгино (Москва) 1:1 Домодедово (Москва)
    26.10.2015 72' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 89' -90' Домодедово (Москва) 3:0 Коломна (Коломна)
    17.10.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    05.10.2015 1' -90' Химки (Химки) 4:0 Домодедово (Москва)
    01.10.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    15.09.2015 1' -46' Домодедово (Москва) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    08.09.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Домодедово (Москва)
    01.09.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 0:1 Москва (Москва)
    25.08.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Домодедово (Москва)
    18.08.2015 1' -90' Псков-747 (Псков) 1:0 Домодедово (Москва)
    68'
    12.08.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 46' -90' Домодедово (Москва) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 70' -90' Коломна (Коломна) 2:3 Домодедово (Москва)
    20.07.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
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