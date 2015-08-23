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    Виталий Ян - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ян
    Команда Сибирь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь-2 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2015 61' -90' Томь-2 (Томск) 1:4 Сибирь-2 (Новосибирск)
    19.10.2015 1' -46' Иртыш (Омск) 3:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    12.10.2015 1' -64' Сибирь-2 (Новосибирск) 3:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    09.10.2015 62' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:3 Динамо (Барнаул)
    02.10.2015 1' -46' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    29.09.2015 70' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    22.09.2015 90' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 1:0 Якутия (Якутск)
    09.09.2015 Был в запасе Сибирь-2 (Новосибирск) 1:4 Чита (Чита)
    30.08.2015 1' -61' Чита (Чита) 3:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    23.08.2015 86' -90' Якутия (Якутск) 2:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    11.08.2015 Был в запасе Сибирь-2 (Новосибирск) 0:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    02.08.2015 1' -73' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    30.07.2015 80' -90' Динамо (Барнаул) 0:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    22.07.2015 1' -84' Сибирь-2 (Новосибирск) 2:2 Томь-2 (Томск)
    19.07.2015 1' -57' Сибирь-2 (Новосибирск) 2:2 Иртыш (Омск)
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