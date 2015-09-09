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Расписание матчей
Сибирь-2 - Чита
Сибирь-2 - Чита: обзор матча 09 сентября 2015
Сибирь-2
09.09.2015, среда, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
1 : 4
Завершен
Чита
72'
А. Коржунов
6'
А. Фатихов
27'
С. Дудкин
69'
Р. Гаврюш
79'
С. Дудкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Чита
88'
Замена
Р. Куклин
️️️️
Р. Гаврюш
82'
Замена
К. Кулешов
️️️️
А. Фатихов
Замена
Е. Чернышов
️️️️
И. Якупов
81'
79'
ГОЛ! 1:4!
С. Дудкин
74'
Замена
А. Бодялов
️️️️
А. Дробышев
ГОЛ! 1:3!
А. Коржунов
72'
Замена
Н. Ерлин
️️️️
В. Азаров
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
Р. Гаврюш
65'
Замена
А. Александров
️️️️
Н. Красоткин
Замена
А. Овсепян
️️️️
А. Орлов
64'
Пенальти не реализован!
В. Азаров
39'
38'
Желтая карточка
А. Александров
27'
ГОЛ! 0:2!
С. Дудкин
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Фатихов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
20
Даниил Авдюшкин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
87
Александр Александров
ЦЗ
33
Артем Дробышев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
9
Роман Гаврюш
ЦП
8
Никита Красоткин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
28
Виктор Навродский
ЦФ
Сибирь-2
25
Илья Трунин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
4
Роман Погорелов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
17
Никита Ерлин
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
96
Александр Косенко
ВР
22
Роман Куклин
ЦП
14
Павел Захаров
ЦП
88
Андрей Александров
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
4-4-2
20
Авдюшкин
5
Кушнирук
2
Новак
93
Шишкин
66
Губанов
17
Коржунов
17
Парфинович
12
Кувшинов
77
Орлов
99
Азаров
98
Якупов
4-1-2-1-2
79
Счастливцев
33
Дробышев
13
Подпругин
26
Беличенко
87
Александров
20
Дудкин
9
Гаврюш
8
Красоткин
23
Зуев
28
Навродский
15
Фатихов
98
Якупов
49
Чернышов
49
Чернышов
98
Якупов
99
Азаров
17
Ерлин
17
Ерлин
99
Азаров
77
Орлов
95
Овсепян
95
Овсепян
77
Орлов
9
Гаврюш
22
Куклин
22
Куклин
9
Гаврюш
15
Фатихов
9
Кулешов
9
Кулешов
15
Фатихов
8
Красоткин
88
Александров
88
Александров
8
Красоткин
33
Дробышев
32
Бодялов
32
Бодялов
33
Дробышев
Остались в запасе
Сибирь-2
Чита
4
Роман Погорелов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
14
Павел Захаров
ЦП
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
4
Роман Погорелов
ЦП
8
Виталий Ян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Павел Захаров
ЦП
96
Александр Косенко
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сибирь-2 - Чита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Сибирь-2
Чита
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
3
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
«Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования
2022.07.06 21:39
3
Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС»
2019.12.25 16:31
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