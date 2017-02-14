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    Стив Мэй - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Стив
    Фамилия Мэй
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Ньюбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Престон (Престон)
    29.04.2017 1' -65' Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    41'
    24.04.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:1 Престон (Престон)
    17.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    01.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    07.03.2017 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Престон (Престон)
    04.03.2017 81' -90' Фулхэм (Лондон) 3:1 Престон (Престон)
    25.02.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.02.2017 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Престон (Престон)
    14.02.2017 85' -90' Престон (Престон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    11.02.2017 87' -90' Престон (Престон) 4:2 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    28.01.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    14.01.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    10.12.2016 Был в запасе Престон (Престон) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
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