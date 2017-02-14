Стив Мэй - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньюбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Престон (Престон)
|29.04.2017
|1' -65'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|41'
|24.04.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:1
|Престон (Престон)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.03.2017
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Престон (Престон)
|04.03.2017
|81' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Престон (Престон)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.02.2017
|85' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11.02.2017
|87' -90'
|Престон (Престон)
|4:2
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)