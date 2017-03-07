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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 07 марта 2017
Дерби Каунти
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Престон
50'
М. Выдра
90+5'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Престон
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
С. Макиенок
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Расселл
90'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Наджент
82'
Желтая карточка
Б. Джонсон
81'
79'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
74'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
П. Галлахер
Замена
А. Камара
️️️️
М. Выдра
74'
62'
Замена
Д. Хорган
️️️️
К. Робинсон
54'
Желтая карточка
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
15
Пирс
22
Бэйрд
29
Кристи
19
Баттерфилд
4
Джонсон
10
Инс
29
Ольссон
77
Расселл
35
Наджент
11
Выдра
4-3-1-2
12
Максвелл
8
Каннингэм
4
Бойл
23
Хантингтон
5
Кларк
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
11
Выдра
9
Камара
9
Камара
11
Выдра
77
Расселл
7
Брайсон
7
Брайсон
77
Расселл
35
Наджент
10
Бент
10
Бент
35
Наджент
47
Робинсон
7
Хорган
7
Хорган
47
Робинсон
12
Галлахер
14
Джонсон
14
Джонсон
12
Галлахер
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
1
Джонатан Митчелл
ВР
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
19
Уилл Хьюз
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Прайд Парк
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