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Рик Карсдорп
Статистика
Рик Карсдорп - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
Нидерланды
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
2 : 2
12.03.2025
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
1 : 7
04.03.2025
Арсенал
65' - 90'
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСВ
3 : 1
19.02.2025
Ювентус
Был в запасе
Лига чемпионов, 8 тур
ПСВ
3 : 2
29.01.2025
Ливерпуль
1' - 66'
45'
Лига чемпионов, 7 тур
Црвена Звезда
2 : 3
21.01.2025
ПСВ
78' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Брест
1 : 0
10.12.2024
ПСВ
1' - 46'
Лига чемпионов, 5 тур
ПСВ
3 : 2
27.11.2024
Шахтер
1' - 89'
Лига чемпионов, 4 тур
ПСВ
4 : 0
05.11.2024
Жирона
1' - 71'
58'
Лига чемпионов, 2 тур
ПСВ
1 : 1
01.10.2024
Спортинг
65' - 90'
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