Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2024/2025 Нидерланды. Кубок 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2014/2015