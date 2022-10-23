Рик Карсдорп - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Рик
|Фамилия
|Карсдорп
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Рик
|Фамилия
|Карсдорп
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|64' - 90'
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|68' - 90'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|81' - 90'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 70'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|64' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|68' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.02.2023
|1' -70'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.11.2022
|65' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|06.11.2022
|1' -63'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|31.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|23.10.2022
|1' -82'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2022
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|04.09.2022
|1' -46'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|27.08.2022
|1' -62'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|1' -86'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Рома (Рим)