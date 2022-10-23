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    Рик Карсдорп - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Рик
    Фамилия Карсдорп
    Команда Рома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Рома 2:0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 64' - 90' Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 68' - 90' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 81' - 90' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 70' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
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