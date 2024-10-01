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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Спортинг
ПСВ - Спортинг: обзор матча 01 октября 2024
ПСВ
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
15'
Й. Схаутен
84'
Д. Браганца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Спортинг
Замена
Р. Пепи
️️️️
Й. Бакайоко
90'
+2
Желтая карточка
Н. Ланг
87'
86'
Желтая карточка
Д. Браганца
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Браганца
Пас отдал
М. Араухо
80'
Замена
М. Араухо
️️️️
Тринкау
80'
Замена
К. Хардер
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Г. Тил
78'
Замена
Н. Ланг
️️️️
И. Сайбари
65'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
М. Жуниор
65'
Желтая карточка
М. Тилльман
64'
53'
Желтая карточка
Ж. Кенда
52'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Д. Катамо
32'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
У. Дьоманде
Желтая карточка
М. Жуниор
22'
ГОЛ! 1:0!
Й. Схаутен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
(К)
ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
80
Luís Gomes
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
17
Жуниор
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
22
Схаутен
34
Сайбари
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-2-3
20
Исраэль
6
Дебаст
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Морита
23
Юльманн
23
Кенда
10
Катамо
14
Дьекереш
7
Тринкау
11
Сантуш
17
Жуниор
2
Карсдорп
2
Карсдорп
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
70
Ланг
34
Сайбари
20
Тил
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Тил
11
Бакайоко
9
Пепи
9
Пепи
11
Бакайоко
2
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
2
Дьоманде
10
Катамо
21
Браганца
21
Браганца
10
Катамо
7
Тринкау
20
Араухо
20
Араухо
7
Тринкау
11
Сантуш
40
Хардер
40
Хардер
11
Сантуш
Остались в запасе
ПСВ
Спортинг
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
80
Luís Gomes
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча ПСВ - Спортинг
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
543
395
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.68
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Филипс
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