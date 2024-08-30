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Рик Карсдорп
Новости
Рик Карсдорп - новости
Завершил карьеру
11 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
Нидерланды
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Новости
Трансферы
«Рома» избавилась от голландского защитника
2024.08.30 13:47
Фото
Де Хеа, Кавани и Джеко – в команде недели Лиги Европы
2021.05.07 14:59
Фото
«Рома» подписала новый контракт с защитником Карсдорпом
2021.03.13 09:56
Журналист Романо: «Кастань переходит в «Лестер», взамен «Аталанта» подпишет Карсдорпа»
2020.09.01 22:15
«Зенит» хочет заполучить защитника «Ромы» Карсдорпа
2019.01.07 06:12
2
Новичок «Ромы» Карсдорп выбыл из строя на месяц
2017.07.03 14:50
Фото
«Рома» объявила о трансфере Карсдорпа
2017.06.28 19:38
4
Карсдорп прибыл в Рим для подписания контракта с «Ромой»
2017.06.27 12:32
2
«Интер» и «Рома» поспорят за защитника «Фейеноорда» Карсдорпа
2017.06.10 14:47
1
«Бавария» рассматривает защитника «Фейеноорда» Карсдорпа как замену Ламу
2017.05.15 13:36
1
Сборная Голландии потеряла четырех футболистов
2016.03.21 15:18
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