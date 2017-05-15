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    «Бавария» рассматривает защитника «Фейеноорда» Карсдорпа как замену Ламу

    «Бавария» находится в поисках игрока, способного заменить на правом фланге защиты Филиппа Лама, который намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. В сферу интересов мюнхенцев попал Рик Карсдорп из «Фейеноорда».

    Соглашение 22-летнего футболиста с роттердамцами действует до июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 42 встречи, отметившись одним голов и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Карсдорпа в 6,5 миллиона евро.

    Источник: Telegraaf.nl

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    15.05.2017 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      CabbaBayern 15 мая 2017, 17:16

      Нужно проследить за ним.. Интересно очень, как он себя в игре показывает..

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