«Бавария» рассматривает защитника «Фейеноорда» Карсдорпа как замену Ламу

«Бавария» находится в поисках игрока, способного заменить на правом фланге защиты Филиппа Лама, который намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. В сферу интересов мюнхенцев попал Рик Карсдорп из «Фейеноорда».

Соглашение 22-летнего футболиста с роттердамцами действует до июня 2021 года. В текущем сезоне он провел 42 встречи, отметившись одним голов и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Карсдорпа в 6,5 миллиона евро.