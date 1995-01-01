«Зенит» хочет заполучить защитника «Ромы» Карсдорпа

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп зимой может сменить клуб. На футболиста претендуют «Зенит» и «Бешикташ», сообщает турецкий журналист Сафак Малатья.
Также заполучить голландца желает «Фейеноорд», откуда игрок переехал в Италию. Роттердамцы готовы арендовать защитника.
- Карсдорпу 23 года.
- В текущем сезоне Серии А игрок вышел на поле в стартовом составе один раз.
- Главное достижение в карьере Карсдорпа – победа в чемпионате Голландии с «Фейеноордом».
Источник: Твиттер Сафака Малатья
Турецкий журналист, радио- и телекомментатор. Аудитория в твиттере - более 90 тысяч подписчиков.