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    «Зенит» хочет заполучить защитника «Ромы» Карсдорпа

    Защитник «Ромы» Рик Карсдорп зимой может сменить клуб. На футболиста претендуют «Зенит» и «Бешикташ», сообщает турецкий журналист Сафак Малатья.

    Также заполучить голландца желает «Фейеноорд», откуда игрок переехал в Италию. Роттердамцы готовы арендовать защитника.

    • Карсдорпу 23 года.
    • В текущем сезоне Серии А игрок вышел на поле в стартовом составе один раз.
    • Главное достижение в карьере Карсдорпа – победа в чемпионате Голландии с «Фейеноордом».

    Источник: Твиттер Сафака Малатья

    Турецкий журналист, радио- и телекомментатор. Аудитория в твиттере - более 90 тысяч подписчиков.

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