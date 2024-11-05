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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Жирона
ПСВ - Жирона: обзор матча 05 ноября 2024
ПСВ
05.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Жирона
16'
Р. Фламинго
33'
М. Тилльман
83'
Й. Бакайоко
88'
Л. Крейчи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Жирона
90'
+1
Желтая карточка
П. Газзанига
Желтая карточка
Й. Бакайоко
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
К. Стуани
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
И. Сайбари
88'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
85'
Замена
А. Бабади
️️️️
Г. Тил
85'
ГОЛ! 3:0!
Й. Бакайоко
Пас отдал
М. Тилльман
83'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Р. Карсдорп
71'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
М. Дамс
71'
67'
Замена
К. Стуани
️️️️
Б. Миовски
Замена
К. Дриух
️️️️
Н. Ланг
63'
61'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Я. Эррера
61'
Замена
Хуанпе
️️️️
Д. ван де Бек
Желтая карточка
М. Дамс
60'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
58'
55'
Вторая желтая
А. Мартинес
48'
Желтая карточка
Б. Хиль
40'
Желтая карточка
А. Мартинес
Желтая карточка
Л. де Йонг
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Н. Ланг
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фламинго
Пас отдал
М. Тилльман
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К)
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
21
Джастин Гарсия
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Min-su Kim
ЦФ
3-2-1-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
70
Ланг
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-3-1-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
16
Клуа
21
Эррера
6
ван де Бек
17
Хиль
28
Миовски
32
Дамс
22
Оппегард
22
Оппегард
32
Дамс
2
Карсдорп
34
Сайбари
34
Сайбари
2
Карсдорп
20
Тил
21
Бабади
21
Бабади
20
Тил
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
6
ван де Бек
6
Хуанпе
6
Хуанпе
6
ван де Бек
21
Эррера
21
Ромеу
21
Ромеу
21
Эррера
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Остались в запасе
ПСВ
Жирона
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Петер Бош
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
30
Enric Garcia
ЦП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
30
Enric Garcia
ЦП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча ПСВ - Жирона
4
1
4
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
570
347
Сейвы
3
9
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.76
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Филипс
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