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Тассос Авлонитис
Статистика
Тассос Авлонитис - статистика
Завершил карьеру
1 января 1990 (36), Халкида
#5 | Защитник
190 см
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
15
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
2 : 0
11.05.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
1' - 90'
49'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
46' - 90'
74'
54'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 0
16.03.2024
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Пансерраикос
2 : 1
03.03.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
0 : 1
28.02.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панетоликос
3 : 2
04.01.2024
Пансерраикос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Пансерраикос
2 : 2
21.12.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Пансерраикос
0 : 1
18.12.2023
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
ПАОК
5 : 0
25.11.2023
Пансерраикос
1' - 21'
Греция. Суперлига, 11 тур
Атромитос
1 : 1
11.11.2023
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Пансерраикос
2 : 1
06.11.2023
ОФИ
1' - 90'
60'
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
5 : 0
29.10.2023
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
1 : 0
21.10.2023
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 2
28.09.2023
ПАС
1' - 90'
32'
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 0
23.09.2023
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.09.2023
Панетоликос
Был в запасе
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