Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - АЕК
Пансерраикос - АЕК: обзор матча 21 декабря 2023
Пансерраикос
21.12.2023, четверг, 18:00
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
АЕК
39'
К. Тимианис
90+4'
К. Тимианис
16'
Л. Рота
45'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - АЕК
ГОЛ! 2:2!
К. Тимианис
90'
+4
Замена
A. Bajrovic
️️️️
С. Мургос
81'
Замена
A. Oikonomou
️️️️
М. Морейра
80'
79'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
А. Мукуди
72'
Желтая карточка
П. Манталос
70'
Желтая карточка
С. Цубер
Желтая карточка
И. Уедраого
69'
67'
Желтая карточка
А. Мукуди
Замена
N. Gkotzamanidis
️️️️
З. Хацистравос
66'
Красная карточка
Э. Бергстрем
64'
60'
Замена
П. Манталос
️️️️
К. Галанопулос
Замена
М. Томас
️️️️
M. Sofianos
58'
Желтая карточка
M. Sofianos
53'
46'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Й. Йонссон
45'
+2
Желтая карточка
К. Галанопулос
45'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гарсия
Пас отдал
С. Цубер
ГОЛ! 1:1!
К. Тимианис
Пас отдал
С. Мургос
39'
Желтая карточка
К. Тимианис
33'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рота
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
М. Морейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
(К)
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Пансерраикос
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
10
Матиас Томас
АП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
90
Зини
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-2-4
6
Морейра
31
Бергстрем
64
Делигианнидис
27
Данкерлуи
22
Уедраого
18
Хацистравос
11
Мургос
13
14
21
8
Тимианис
4-1-3-1-1
33
Атанасиадис
12
Рота
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
17
Элиассон
6
Галанопулос
7
Цубер
8
Гачинович
99
Гарсия
21
10
Томас
10
Томас
21
6
Морейра
6
6
6
Морейра
18
Хацистравос
5
5
18
Хацистравос
11
Мургос
10
10
11
Мургос
2
Мукуди
24
Митоглу
24
Митоглу
2
Мукуди
16
Йонссон
4
Шиманьски
4
Шиманьски
16
Йонссон
6
Галанопулос
20
Манталос
20
Манталос
6
Галанопулос
Остались в запасе
Пансерраикос
АЕК
3
S. Petavrakis
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Гарсия
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
90
Зини
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
3
S. Petavrakis
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
90
Зини
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Пансерраикос - АЕК
5
1
4
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
14
Офсайды
4
0
Количество передач
289
585
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Серрес Муниципаль
Новости команд
Все
Пансерраикос
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+