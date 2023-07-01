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Тип трансфера
01.07.23 / -
Завершил
01.07.22 / 01.07.23
Без клуба
Свободный агент
26.01.21 / 08.02.22
Свободный агент
28.08.20 / 26.01.21
Свободный агент
16.07.19 / 28.08.20
Свободный агент
05.09.17 / 16.07.19
Без клуба
Свободный агент
09.07.13 / 01.07.15
Без клуба
Свободный агент
01.08.10 / 01.04.13
Без клуба
Свободный агент
01.01.10 / 01.08.10
Свободный агент
01.07.09 / 01.01.10
Свободный агент
01.04.09 / 01.05.09
Аренда
01.01.09 / 01.03.09
Аренда
01.07.06 / 01.07.09
Свободный агент