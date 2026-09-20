Статистика по турнирам

Австрия. Бундеслига 2026/2027 Япония. Джей-лига 2026 Лига чемпионов 2025/2026 Швеция. Аллсвенскан 2025 Япония. Джей-лига 2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Швеция. Аллсвенскан 2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015