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Австрия. Бундеслига
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Рид
Исаак Телин
Статистика
€ 850 тыс
Исаак Телин - статистика
Рид
15 сентября 1992 (34)
#92 | Нападающий
189 см | 83 кг
Швеция | ДР Конго
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
4 : 1
20.09.2026
Вольфсберг
69' - 90'
81'
85'
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Япония. Джей-лига 2025
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
1
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
4 : 1
20.09.2026
Вольфсберг
69' - 90'
81'
85'
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