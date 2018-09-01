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Павел Деревягин
Статистика
Павел Деревягин - статистика
Завершил карьеру
9 января 1996 (30)
#5 | Защитник
186 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0 : 1
01.09.2018
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1 : 2
26.08.2018
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
2 : 2
18.08.2018
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1 : 1
12.08.2018
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3 : 0
08.08.2018
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
04.08.2018
Мордовия
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Мордовия
1 : 2
29.07.2018
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0 : 1
22.07.2018
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
2 : 2
17.07.2018
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