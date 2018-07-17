Павел Деревягин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Деревягин
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Павел
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Деревягин
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Мордовия (Саранск)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|08.08.2018
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|04.08.2018
|67' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|29.07.2018
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|22.07.2018
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|17.07.2018
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)