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    Павел Деревягин - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Деревягин
    Команда Мордовия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1996 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 70
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 Мордовия (Саранск)
    26.08.2018 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:2 Чертаново (Москва)
    18.08.2018 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:2 Мордовия (Саранск)
    12.08.2018 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:1 Мордовия (Саранск)
    08.08.2018 Был в запасе Мордовия (Саранск) 3:0 Сибирь (Новосибирск)
    04.08.2018 67' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Мордовия (Саранск)
    29.07.2018 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    22.07.2018 Был в запасе Армавир (Армавир) 0:1 Мордовия (Саранск)
    17.07.2018 Был в запасе Мордовия (Саранск) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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