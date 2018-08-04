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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Мордовия
СКА-Хабаровск - Мордовия: обзор матча 04 августа 2018
СКА-Хабаровск
04.08.2018, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
56'
М. Казанков (П)
90+2'
Д. Дедечко
45+1'
А. Багаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Мордовия
ГОЛ! 2:1!
Д. Дедечко
90'
+2
86'
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Обухов
83'
Желтая карточка
И. Климов
Замена
К. Бирюков
️️️️
Е. Кабаев
75'
73'
Желтая карточка
И. Петров
67'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Багаев
67'
Замена
П. Деревягин
️️️️
А. Орлов
Замена
В. Никифоров
️️️️
О. Алейник
66'
62'
Замена
Д. Соболев
️️️️
В. Адаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Казанков
56'
55'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
51'
Желтая карточка
А. Багаев
Желтая карточка
Д. Дедечко
50'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Федотов
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Багаев
Желтая карточка
М. Казанков
40'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Самсонов
38'
32'
Желтая карточка
В. Адаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Евгений Кабаев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
18
Александр Ермаков
ЛВ
7
Денис Соболев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-3-2
54
Генералов
70
Кабутов
22
Хомуха
3
Зайцев
24
Ненахов
33
Квеквескири
34
Алейник
19
Федотов
8
Самсонов
10
Базелюк
99
Кабаев
4-4-1-1
1
Шебанов
27
Лебедев
80
Климов
18
Сухарев
5
Багаев
22
Дворецков
77
Орлов
10
Петров
88
Киреев
9
Адаев
13
Обухов
8
Самсонов
60
Казанков
60
Казанков
8
Самсонов
34
Алейник
10
Никифоров
10
Никифоров
34
Алейник
99
Кабаев
4
Бирюков
4
Бирюков
99
Кабаев
19
Федотов
69
Дедечко
69
Дедечко
19
Федотов
9
Адаев
7
Соболев
7
Соболев
9
Адаев
77
Орлов
5
Деревягин
5
Деревягин
77
Орлов
13
Обухов
93
Маркин
93
Маркин
13
Обухов
5
Багаев
25
Поярков
25
Поярков
5
Багаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Мордовия
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
18
Александр Ермаков
ЛВ
16
Александр Кобзев
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Ермаков
ЛВ
16
Александр Кобзев
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
Главный тренер
Сергей Передня
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Мордовия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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