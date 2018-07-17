Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Нижний Новгород
Мордовия - Нижний Новгород: обзор матча 17 июля 2018
Мордовия
17.07.2018, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
26'
В. Обухов
87'
В. Адаев
13'
А. Симанов
79'
Р. Хайруллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Нижний Новгород
Замена
Д. Соболев
️️️️
В. Обухов
90'
ГОЛ! 2:2!
В. Адаев
87'
87'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Делькин
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Киреев
85'
81'
Замена
А. Хрипков
️️️️
Л. Чирьяк
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хайруллов
68'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Симанов
57'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Спэтару
53'
Желтая карточка
Л. Чирьяк
Желтая карточка
В. Обухов
53'
51'
Желтая карточка
А. Симанов
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Симанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
33
Дану Спэтару
ПП
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
18
Александр Ермаков
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-4-2
1
Шебанов
5
Багаев
18
Сухарев
80
Климов
97
Ятченко
9
Мухаметшин
25
Поярков
10
Петров
88
Киреев
23
Мухаметшин
13
Обухов
4-2-2-2
99
Сысуев
57
Абазов
4
Абрамов
92
Хайруллов
24
Федорив
8
Аюпов
74
Фомин
33
Спэтару
27
Симанов
90
Делькин
33
Чирьяк
88
Киреев
9
Адаев
9
Адаев
88
Киреев
9
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
9
Мухаметшин
13
Обухов
7
Соболев
7
Соболев
13
Обухов
90
Делькин
14
Сергеев
14
Сергеев
90
Делькин
33
Чирьяк
90
Хрипков
90
Хрипков
33
Чирьяк
33
Спэтару
92
Скворцов
92
Скворцов
33
Спэтару
27
Симанов
29
Игнатович
29
Игнатович
27
Симанов
Остались в запасе
Мордовия
Нижний Новгород
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
11
Радик Юсупов
ПЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
57
Руслан Навлетов
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
11
Радик Юсупов
ПЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
57
Руслан Навлетов
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Мордовия - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Мордовия
Нижний Новгород
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:40
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
70
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
11 ноября
4
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
4 ноября
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:40
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
70
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
11 ноября
4
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+