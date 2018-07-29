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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Краснодар-2
Мордовия - Краснодар-2: обзор матча 29 июля 2018
Мордовия
29.07.2018, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
52'
В. Обухов
36'
Д. Уткин
49'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Краснодар-2
90'
+1
Желтая карточка
А. Черников
Замена
Д. Соболев
️️️️
И. Киреев
90'
+1
90'
Замена
А. Григорян
️️️️
Д. Уткин
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Обухов
82'
71'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Д. Поярков
64'
63'
Замена
А. Татаев
️️️️
И. Таранов
59'
Замена
А. Черников
️️️️
А. Мацукатов
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Мухаметшин
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Обухов
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Онугха
46'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Катрич
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Мордовия
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Александр Ермаков
ЛВ
7
Денис Соболев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
4-4-2
1
Шебанов
5
Багаев
18
Сухарев
80
Климов
97
Ятченко
9
Мухаметшин
10
Петров
25
Поярков
88
Киреев
23
Мухаметшин
13
Обухов
4-3-1-2
39
Сафонов
13
Марков
4
Бородин
0
Таранов
24
Ивашин
15
Мацукатов
50
Голубев
47
Уткин
77
Катрич
93
Сулейманов
7
Онугха
13
Обухов
93
Маркин
93
Маркин
13
Обухов
88
Киреев
7
Соболев
7
Соболев
88
Киреев
25
Поярков
22
Дворецков
22
Дворецков
25
Поярков
9
Мухаметшин
9
Адаев
9
Адаев
9
Мухаметшин
0
Таранов
5
Татаев
5
Татаев
0
Таранов
47
Уткин
70
Григорян
70
Григорян
47
Уткин
77
Катрич
17
Сергеев
17
Сергеев
77
Катрич
15
Мацукатов
53
Черников
53
Черников
15
Мацукатов
Остались в запасе
Мордовия
Краснодар-2
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
18
Александр Ермаков
ЛВ
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Руслан Рзаев
ПВ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
18
Александр Ермаков
ЛВ
57
Руслан Навлетов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
16
Александр Кобзев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Руслан Рзаев
ПВ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Мордовия - Краснодар-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Мордовия Арена
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