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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Мордовия
Луч - Мордовия: обзор матча 01 сентября 2018
Луч
01.09.2018, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
90+1'
В. Обухов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Мордовия
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Обухов
Желтая карточка
П. Степанец
89'
88'
Замена
Д. Соболев
️️️️
И. Киреев
Вторая желтая
Д. Дзахов
86'
84'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
К. Суслов
️️️️
Н. Замалиев
83'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Носов
78'
71'
Замена
И. Петров
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
И. Визнович
️️️️
С. Прокофьев
65'
63'
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
К. Марущак
61'
Замена
А. Павленко
️️️️
М. Батов
46'
Желтая карточка
Д. Дзахов
36'
5'
Желтая карточка
А. Багаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
23
Антон Кротов
ОП
70
Дмитрий Калугин
ПП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Денис Соболев
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
2-2-4-2
70
Котляров
4
Степанец
18
Марущак
19
Машнев
17
Царикаев
3
Насадюк
71
Дзахов
17
Батов
13
Замалиев
11
Прокофьев
11
Носов
4-4-2
16
Кобзев
97
Ятченко
5
Багаев
80
Климов
27
Лебедев
88
Киреев
22
Дворецков
25
Поярков
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
13
Обухов
11
Носов
18
Хлебородов
18
Хлебородов
11
Носов
11
Прокофьев
98
Визнович
98
Визнович
11
Прокофьев
13
Замалиев
91
Суслов
91
Суслов
13
Замалиев
17
Батов
77
Павленко
77
Павленко
17
Батов
9
Мухаметшин
9
Адаев
9
Адаев
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
11
Юсупов
11
Юсупов
23
Мухаметшин
88
Киреев
7
Соболев
7
Соболев
88
Киреев
22
Дворецков
10
Петров
10
Петров
22
Дворецков
Остались в запасе
Луч
Мордовия
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
23
Антон Кротов
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Луч - Мордовия
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Динамо
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