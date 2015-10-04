Эрик Салихов - статистика
#85 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Явдатович
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Явдатович
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|20
|0
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2016
|1' -62'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|44'
|12.03.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.03.2016
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|83'
|02.12.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|23.11.2015
|1' -17'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|17'
|06.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.10.2015
|1' -88'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|17.10.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|66'
|04.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.09.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.09.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|62'
|28.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19'
|08.08.2015
|1' -80'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|80'
|25.07.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)