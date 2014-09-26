|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|4
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|23.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|20.03.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|01.12.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.11.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|26.09.2014
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|23.08.2014
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.08.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|07.08.2014
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|02.08.2014
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)