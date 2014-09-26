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    Виктор Янбарисов - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Виктор
    Отчество Фаритович
    Фамилия Янбарисов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 4 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    23.04.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    17.04.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:5 Локомотив (мол) (Москва)
    05.04.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    20.03.2015 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.03.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    01.12.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Уфа (мол) (Уфа)
    28.11.2014 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    23.11.2014 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 0:0 Уфа (мол) (Уфа)
    26.09.2014 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    13.09.2014 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 0:2 Уфа (мол) (Уфа)
    30.08.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    23.08.2014 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    15.08.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    07.08.2014 90' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    02.08.2014 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
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